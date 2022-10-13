Когда правильный министр на правильном месте

Мировую экономику лихорадит. Инфляция зашкаливает за все мыслимые пределы, Европа готовится к тяжелому энергокризису, цены на нефть и газ растут, когда-то процветавшие частные компании закрываются одна за другой, не выдерживая высокой инфляции и снижения потребительского спроса.

В 10 странах Евросоюза инфляция достигла в сентябре двузначной цифры – более 20% в прибалтийских странах, 17.1% в Нидерландах, 12% в Бельгии и Греции и более 10% в Германии. Инфляция в Турции составляет 90%, а к концу года грозит приблизиться к 100%.

На фоне всех этих удручающих событий мы можем гордиться тем, что инфляция в Израиле является сегодня самой низкой в мире – 4.6%, что несомненно свидетельствует о разумной и взвешенной политике Министра финансов Авигдора Либермана.

Как свидетельствует одна из глав ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран), др. Лоуренс Бон, озабоченная растущей инфляцией, мир переживает проблемный период, однако израильская экономика идет в положительным направлении. Кроме развитого хайтека, она упоминает и рынок труда в Израиле, который, по ее мнению, очень силен. «Уровень инфляции в Израиле», — свидетельствует она, «очень умеренный, по сравнению с другими странами мира. Кроме того, благодаря природным запасам газа, Израиль защищен от резкого роста цен в этом секторе». И это – в то время, когда, по ее словам, глобальная мировая экономика движется в направлении к резкому снижению темпов роста и невиданному повышению цен на энергоносители.

По данным ОЭСР, в отличие от других стран, Израиль гораздо успешнее справился с экономическими последствиями коронавируса, и рост числа работающих в стране значительно выше средних показателей в развитых странах. Стоит напомнить, что именно шаги, предпринятые министром финансов Авигдором Либерманом, настоявшем на массовом возвращении израильтян на рынок труда после перерыва, вызванного коронавирусом, привели к столь положительным результатам.

Кстати, 10% из занятых на израильском рынке труда работают сегодня в сфере хайтека в то время, как среднеевропейский показатель достигает всего 4%. Еще один любопытный факт из отчета ОЭСР – уровень жизни в Израиле продолжает расти и составляет сегодня 94% из 100 возможных.

И, наконец, один из важнейших фактов, который очень не любят упоминать политические противники министра финансов — гигантский дефицит платежного баланса – наследие Нетаниягу, с которым Либерману пришлось столкнуться с приходом в минфин, стал, благодаря его экономическим инициативам, профицитом. Никогда еще израильская экономика не переживала столь положительных перемен.

Международное рейтинговое агентство Фитч снова утвердило высочайший уровень платежеспособности израильского государства – A+, характеризуя израильскую экономику как «стабильную». По мнению специалистов Фитч, быстрое восстановление израильской экономики является следствием прекращения коронавирусных ограничений, что, в свою очередь, привело к значительному росту потребления внутри страны. Не приходится сомневаться, что этот факт без лишних слов свидетельствует о более чем успешной деятельности министра финансов Авигдора Либермана на своем посту. Оценка мировых признанных экономических структур свидетельствует о доверии международной финансовой системы к израильской экономике и политике нашего правительства.

Отличную оценку финансовой политике Израиле дала также международная оценочная компания Мудис, которая входит в так называемую Большую тройку международных рейтинговых агентств. Она утвердила уровень израильской экономики на уровне A1 и изменила характеристику тенденций в нашем экономическом состоянии с «устойчивой” на «положительную». По мнению специалистов компании, этому положительному изменению способствовали реформы, проводимые нынешним правительством, включающие быстрое восстановление рынка и разумную фискальную политику Минфина.

Объем ВВП Израиля составил 482 миллиарда долларов за прошлый год, а годовой темп роста ВВП – 7.44%. Это отличные показатели. В Израиле наблюдается высокий потенциал квалифицированных специалистов в различных сферах деятельности, и мы лидируем в производстве товаров научного назначения, которые были разработаны собственными силами. Не менее 20% трудоустроенных граждан страны работают в обрабатывающей промышленности и приносят около 22% от общего дохода государства. Процветает индустрия драгоценных камней и экспорт бриллиантов, в производство постоянно внедряются новые технологии. Израильские стартапы продолжают генерировать уникальные технологические идеи и привлекать инвесторов со всего мира. Израиль является первым в мире государством по эксплуатации альтернативных источников энергии, и большая часть гастрономических потребностей населения удовлетворяется за счет внутренних ресурсов.

Таким образом, в то время, как развитые страны мира борются с экономическими потрясениями и оттоком инвестиций, как следствие экономической нестабильности, в Израиле наблюдается постоянный рост числа серьезных инвесторов.

После временного спада, темпы экономического роста в стране достигли рекордных показателей. Только в апреле-июне этого года объем ВВП увеличился на 6.8% по сравнению с предыдущим кварталом. Одна из причин повышения темпов экономического роста – увеличение личного потребления израильтян. В бушующем океане экономических потрясений и кризисов Израиль по-прежнему остается надежной экономикой. Нам есть чем гордиться.

Министерство финансов во главе с Авигдором Либерманом разработало и начало осуществление реформы по либерализации рынка потребительских товаров и продуктов питания, снизив до нуля или почти до нуля пошлины на их импорт. Начата решительная борьба с монополистами, прежде всего, в сфере торговли продуктами аграрного сектора, которая должна покончить с ненормальной ситуацией, когда в нашей южной стране овощи и фрукты дороже, чем в государствах Северной Европы. Изменены правила выделения участков земли под жилищное строительство. Теперь это не аукционы, где побеждает тот, кто больше заплатит, а тендеры, где выигрывает тот, кто обеспечит нуждающихся в жилье новыми квартирами дешевле, быстрее и лучше. При заоблачных ценах на нефть в мире, министр финансов сумел снизить налог на бензин и сделать его почти на шекель за литр дешевле.

Хочется надеяться, что результаты грядущих выборов позволят новому правительству продолжить работу по улучшению благосостояния наших граждан. А для этого необходимо, чтобы партия НДИ во главе с Авигдором Либерманом вошла в новую правящую коалицию. От нас с вами зависит, куда двинется израильская экономика, и какие приоритеты она будет отстаивать. Без НДИ и Либермана в правительстве есть все шансы на возврат к старым временам – дефициту платежного баланса и неразумной растрате госбюджета исключительно в политических целях. Мы не можем этого допустить. Будущее израильской экономики зависит от каждого из нас.

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