Лапид: Беннет проявил ответственность, распустив правительство

Министр иностранных дел Израиля заявил о том, что благодарен Нафтали Беннету за годы его дружбы. Он считает, что Беннет — важный израильский лидер и что он точно останется в руководстве страны.

Министр иностранных дел Яир Лапид, который станет премьер-министром на следующей неделе, благодарит премьер-министра Нафтали Беннета «за ответственность, которую он проявляет сегодня, за то, что он ставит страну выше своих личных интересов».

Выступая на совместной пресс-конференции в Кнессете, Лапид также поблагодарил Беннета за его дружбу.

«Наша дружба подвергалась испытаниям и встречала препятствия на своем пути, но мы всегда их преодолевали. Мы показали, что можно мыслить по-разному и при этом работать вместе для достижения общей цели», — говорит он. «Премьер-министр Беннет моложе меня, и нам еще предстоит совместный путь. Он жизненно важный израильский лидер, новаторский и смелый, и я не сомневаюсь, что его место в руководстве этой страны».

Обращаясь к ближайшему будущему, он добавляет: «Даже если мы собираемся на выборы через несколько месяцев, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не заставят себя ждать. Мы должны решить проблему стоимости жизни, вести кампанию против Ирана, ХАМАСа и «Хизбаллы» и противостоять силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическую страну. То, что произошло за последние несколько дней, то, что произошло здесь сегодня вечером, является еще одним доказательством того, что израильская система нуждается в серьезных изменениях и капитальном ремонте. Год назад мы начали процесс восстановления, и сейчас мы продолжаем его, и продолжаем вместе».