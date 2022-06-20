Лапид: Беннет проявил ответственность, распустив правительство

Министр иностранных дел Яир Лапид, который станет премьер-министром на следующей неделе, благодарит премьер-министра Нафтали Беннета «за ответственность, которую он проявляет сегодня, за то, что он ставит страну выше своих личных интересов».
Выступая на совместной пресс-конференции в Кнессете, Лапид также поблагодарил Беннета за его дружбу.
«Наша дружба подвергалась испытаниям и встречала препятствия на своем пути, но мы всегда их преодолевали. Мы показали, что можно мыслить по-разному и при этом работать вместе для достижения общей цели», — говорит он. «Премьер-министр Беннет моложе меня, и нам еще предстоит совместный путь. Он жизненно важный израильский лидер, новаторский и смелый, и я не сомневаюсь, что его место в руководстве этой страны».
Обращаясь к ближайшему будущему, он добавляет: «Даже если мы собираемся на выборы через несколько месяцев, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не заставят себя ждать. Мы должны решить проблему стоимости жизни, вести кампанию против Ирана, ХАМАСа и «Хизбаллы» и противостоять силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическую страну. То, что произошло за последние несколько дней, то, что произошло здесь сегодня вечером, является еще одним доказательством того, что израильская система нуждается в серьезных изменениях и капитальном ремонте. Год назад мы начали процесс восстановления, и сейчас мы продолжаем его, и продолжаем вместе».
Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.
Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.
Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.
Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет. Беннет и Шакед были близкими партнерами с момента прихода в политику почти десять лет назад, но это событие, похоже, указывает на то, что их партнерство может подойти к концу.