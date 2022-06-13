Лапид призывает израильтян отменить поездки в Турцию

Министр иностранных дел призвал граждан Израиля не посещать Турцию, а также направил предупреждение иранским террористам, заявив, что «длинная рука Израиля дотянется до них».

Израильтянам не следует посещать Стамбул, предупредил в понедельник министр иностранных дел Яир Лапид после публикации сообщений о том, что Израиль и Турция предотвратили иранский теракт в городе в прошлом месяце.

Лапид сказал, что попытка нападения на израильских туристов была одной из нескольких, совершенных Ираном за последние недели, и что израильские организации безопасности, министерство иностранных дел и канцелярия премьер-министра пытаются спасти жизни израильтян.

«Эти террористические атаки направлены на израильтян, которые отправились на отдых. Они намеренно выбирают израильских граждан для похищения или убийства. Это может случиться с каждым. Это реальная и непосредственная опасность», — сказал Лапид на заседании фракции «Еш Атид» в Кнессете.

«Мы призываем израильтян не летать в Стамбул, а если в этом нет необходимости, не летайте в Турцию», — добавил он. «Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее… Если вы запланировали полет в Стамбул, отмените его».

Лапид сказал, что у него есть послание для иранцев, пытающихся навредить израильтянам: «Длинная рука Израиля настигнет их, где бы они ни находились».

Министр иностранных дел также поблагодарил правительство Турции за усилия по защите израильских граждан и сказал, что Анкара понимает, что, несмотря на важность туризма, некоторые риски не следует брать на себя. Он выразил надежду, что предупреждение о невыезде будет снято в ближайшее время, во время туристического сезона.