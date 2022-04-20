Лапид раскритиковал участников марша в Старом Городе

Министр иностранных дел Израиля считает, что все участники марша «хотят насилия и огня». Он заявил, что из-за таких людей «Израиль выглядит как страна экстремистов».

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что участники сегодняшнего марша еврейских националистов вокруг Старого города Иерусалима пытаются «сжечь» столицу, и правительство не позволит им этого сделать.

«Сегодняшний марш с флагами — это просто безответственный, ужасный шаг. Это экстремисты, которые пытаются устроить провокации, которые вызовут насилие», — заявил Лапид на брифинге с журналистами.

Министр иностранных дел поддержал решение премьер-министра Нафтали Беннета не разрешать ультраправому депутату Итамару Бен Гвиру присутствовать на митинге, отметив, что забота об общественной безопасности превыше парламентского иммунитета, который обычно позволяет депутату игнорировать распоряжение полиции, запрещающее ему присутствовать на таком шествии.

В своих пламенных речах против националистических маршей Лапид заявил, что «они хотят насилия и огня, чтобы сжечь Иерусалим, и мы не позволим им и их политике сжечь Иерусалим».

«Они ужасно напрягают наши силы безопасности, которые и так уже напряжены до предела», — сказал Лапид. «Из-за этого Израиль выглядит как страна экстремистов».