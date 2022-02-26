Латвия отправила в Украину более 30 грузовиков с медикаментами и боеприпасами

Граждане Латвии пожертвовали более 1,5 млн евро. Страна поддерживает украинскую армию и выражает солидарность народу который встал на защиту своей страны.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна отправила в Украину более 30 грузовиков с помощью.

Об этом Пабрикс сообщил в микроблоге Twitter.

«Сейчас более чем 30 грузовиков, содержащие индивидуальное снаряжение, подаренное армией Латвии, направляется в Украину», — отметил Пабрикс.

Он уточнил, что в грузе большая партия боеприпасов, шлемы, сухпайки, медицинские приборы и средства.

По его словам, в Латвии люди пожертвовали более 1,5 млн евро. Еще были закуплены первые 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных сил Украины.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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