Ликуд: Семья Нетаниягу примирилась с Айелет Шакед

«У Айелет нет будущего в Ликуде (пока), но нам нужно сотрудничать, чтобы добиться прогресса», — заявил член Ликуда Давид Битан.

Семья Нетаниягу больше не испытывает той антипатии к министру внутренних дел Айелет Шакед, которая была раньше, утверждает член Ликуда Давид Битан,

Выступая в четверг утром на радиостанции 103FM, Битан сообщил, что «вчера состоялось рукопожатие между Шакед и Сарой Нетаниягу».

Битан добавил: «Что касается самой партии «Ликуд», то у Айелет пока нет в ней будущего, но мы можем сотрудничать. Главное, чтобы Нетаниягу понял, что это жизненно важно, если мы хотим добиться какого-либо прогресса».

Ранее Курсор писал, что Идит Сильман может присоединиться к Ликуду. Идит Сильман после конфликта с Ницаном Горовицем покинула правящую коалицию, однако уже появились слухи о том, что Нетаниягу зарезервировал для Сильман место в своей партии.

Курсор также сообщал, что Идит Сильман уходит в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.