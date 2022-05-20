Ликуд выступает против закона о помощи солдатам в нынешнем формате

В Ликуде заявили: «Первый закон, который примет правительство во главе с Ликудом, будет стопроцентным законом, который также будет применяться задним числом к тем, кто служит сегодня».

Партия Ликуд в четверг единогласно проголосовала за поправку к закону «От униформы до университета», предусматривающую 100-процентную стипендию для демобилизованных бойцов ЦАХАЛа, желающих поступить в университет.

Это решение означает, что Ликуд будет выступать против закона в версии, продвигаемой коалицией.

«Мы вынесем на пленум Кнессета поправку, призывающую к 100-процентному финансированию, что означает 50 миллионов шекелей, и если коалиция проголосует против поправки — мы выступим против закона», — объявил Ликуд и обвинил: «Беннет дал 50 миллиардов шекелей Мансуру Аббасу и взял 50 миллионов шекелей на ремонт своего дома в Раанане. Но он цинично отказывается дать 100-процентную стипендию нашим бойцам, общая стоимость которой составляет не более 50 миллионов шекелей».

«Ликуд выступит против всех законопроектов этого опасного правительства и будет энергично работать, чтобы свергнуть это правительство и создать в Израиле сильное правительство, которое восстановит безопасность и уважение к нашим бойцам и сотрудникам сил безопасности.»