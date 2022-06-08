Майкл Битон хочет оказать давление на коалицию из-за транспортной реформы

Депутат «Кахоль Лаван», который взял перерыв в голосовании с коалицией, заявил, что его опасения по поводу новых цен на транспорт остаются без ответа в связи с еще одним потенциальным правительственным кризисом.

Залатанный коалиционный кризис может вновь дать о себе знать, так как глава комитета по экономическим вопросам, депутат от «сине-белых» Майкл Битон заявил, что будет давить на коалицию, если его опасения по поводу транспортной реформы останутся без ответа.

В среду днем недовольный депутат встретился с премьер-министром Нафтали Беннетом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реформе.

Три недели назад Битон закрыл свой комитет и объявил о прекращении голосования с коалицией, за исключением блокирования вотума недоверия, после того, как министр транспорта Мейрав Михаэли решилась на масштабные изменения тарифов на транспорт. Битон заявил, что Михаэли не привлекал его комитет, который, по его словам, осуществляет юридический надзор над министерством Михаэли.

Битон быстро прекратил свой бойкот 30 мая после встречи с Беннетом, но установил двухнедельный срок для правительства, чтобы добиться прогресса в выполнении его требований. Этот срок истекает в понедельник, за день до того, как правительство должно вынести законопроект на пленум Кнессета.

В среду в интервью Битон сказал: «Я сделаю все, что должен», чтобы оказать давление на правительство с целью изменения реформ.

На вопрос, означает ли это, что Битон перестанет голосовать с коалицией, если не увидит изменений к понедельнику, он ответил: «Возможно, и это тоже, да».

Курсор ранее писал, что Нафтали Беннет объявил о назначении нового главы его администрации. На прошлой неделе Таль Ган-Цви объявил, что через год уходит с поста начальника штаба Беннета. Его отставка произошла почти через неделю после того, как Шимрит Меир, дипломатический советник Беннета, ушел в отставку.