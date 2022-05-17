Мансур Аббас: Наша партия в правительстве является образцом для израильско-палестинских отношений

Лидер арабской партии РААМ отметил, что нынешнее правительство было создано через несколько недель после конфликта Израиля с ХАМАСом — он считает, что это подчеркивает стремление Израиля развивать израильско-палестинские отношения.

Глава партии «РААМ» Мансур Аббас заявил, что включение его партии в нынешнее правительство является реализацией цели политической интеграции арабов в израильское общество.

«Мы хотим сделать эти отношения самоцелью, а не инструментом», — сказал Аббас, выступая на симпозиуме в университете Райхмана.

«Это выходит за рамки повседневности», — отметил он. «Это справедливо для отношений между гражданами, но если мы преуспеем в этой модели… тогда мы сможем заняться более сложным и трудным вопросом — палестино-израильскими отношениями».

Аббас повторил, что важно сохранять долгосрочную перспективу, поскольку на этом пути есть и будут камни преткновения. «Прогресс не идет в одном направлении, он может идти и в обратную сторону», — говорит он.

В частности, лидер «РААМ» указал на вспышку насилия в мае прошлого года в нескольких смешанных арабо-еврейских городах, параллельно с военной операцией Израиля против ХАМАСа в секторе Газа.

«Мы создали коалицию через две-три недели после того, как события прекратились», — заявил он, добавив, что переговоры увенчались успехом, потому что «РААМ» стремился играть активную роль в израильской политике.

«Курсор» сообщал, что Беннет выгнал Сильман с заседания партии Ямина. Идит Сильман на заседании партии Ямина отказалась голосовать за переназначение на пост министра по делам религии Матана Каханы, однако за это ее выгнали с мероприятия.