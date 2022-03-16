Маск заявил кадырову, что согласен драться с путиным одной левой

Эпатажный бизнесмен ответил главе Чечни, который предложил ему перед поединком с путиным пройти подготовку в чеченских клубах.

Глава Чечни рамзан кадыров* ответил на вызов основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который вызвал президента рф путина на поединок из-з Украины. Эпатажный бизнесмен тоже не стал молчать, чем очень порадовал своих поклонников.

Переписка велась в Twitter.

Так, несколькими днями ранее Маск написал в Twitter: «Я вызываю владимира путина на поединок. Ставка — Украина».

На этот вызов ответил кадыров, заявил, что путин не станет драться с более слабым противников и предложил Маску сначала пройти подготовку в чеченских центрах.

«Тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — написал кадыров.

На это Маск ответил, что подготовка в чеченских центрах дала бы ему слишком большое преимущество. Поэтому он хочет биться прямо сейчас. А если путину страшно, Маск готов использовать только одну руку.

Ранее, как писал Курсор, стало известно, что Tesla продолжит выплачивать зарплату своим работникам, которые решат вернуться в Украину, чтобы защищать свою страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!