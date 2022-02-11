Депутаты Мерец Беннету: экономического плана недостаточно

В Мерец заявили, что необходимо принять меры по увеличению государственных расходов и рассмотреть возможность налогообложения владельцев трех и более квартир.

Депутаты Кнессета от партии Мерец в четверг написали письмо премьер-министру, заместителю премьер-министра и министру финансов в связи с представленным в среду планом по снижению прожиточного минимума.

В письме члены Мерец пишут, что представленных мер недостаточно, а из плана исключены целые группы населения — особенно наиболее уязвимые.

В письме представлен ряд мер, которые Мерец предлагает принять правительству, в том числе: Повышение минимальной заработной платы, автоматическое обеспечение пособий, увеличение трудовых грантов, субсидирование образования детей младшего возраста, снижение НДС и увеличение инвентаризации государственного жилья.

Кроме того, в свете положительного соотношения долга к ВВП, члены Мерец написали, что необходимо принять меры по увеличению государственных расходов и рассмотреть возможность налогообложения владельцев трех и более квартир, налогообложения прироста капитала и налогов на наследство.

«Решение проблемы стоимости жизни требует, прежде всего, подумать о самых слабых секторах и предоставить им льготы», — говорится в письме.

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