Меркель осудила вторжение России в Украину

Экс-канцлер Германии впервые сделала публичное заявление после своего ухода из поста и заявила, что решение России — это вопиющее нарушение международного права.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделал свое первое заявление после ухода с должности, в котором осудила российскую военную операцию на Украине.

Ее слова приводит агентство Zeit Online.

«Наступательная война России стала глубоким переломным моментом в европейской истории после холодной войны. Этому вопиющему нарушению международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это», — заявила Меркель.

Также она добавила, что эта война знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны.

По словам Меркель, вопиющему нарушению международного права нет оправдания.

«Я осуждаю это самым серьезным образом», — заявила Меркель.

Также она выразила поддержку гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому и одобрила попытки международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы. В частности, Меркель полностью поддержала усилия немецкого правительства, стран НАТО и ООН, направленные на прекращение военных действий в Украине.

«Эти действия находят мою полную поддержку», — заключила экс-канцлер.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.