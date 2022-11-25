Меркель призналась, что не могла влиять на путина под конец своей каденции

Незадолго до ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель пыталась организовать переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Впрочем, эти попытки не принесли результатов из-за нехватки рычагов влияния на него.

Об этом она сказала в интервью журналу Der Spiegel.

По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести переговоры с путиным в рамках ЕС летом 2021 года. Но у нее не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, «в конце концов, все знали: она уйдет осенью.»

По ее словам, ощущение потери всех рычагов влияния на российского диктатора четко появилось у нее во время последнего визита в Москву в августе 2021 года. Меркель призналась, что ее уже не воспринимали как влиятельного политика.

«Ощущение было очень понятным: «С точки зрения влияния в политике, с вами покончено». Для Путина важна только власть», — отметила она.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «реальная» угроза того, что москва применит химическое оружие в Украине. Также он заявил, что россия уже применила фосфорные бомбы против мирных жителей в стране.