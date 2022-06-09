МИД Британии отреагировал на «приговор» британским гражданам в так называемой «днр»

В Британии говорят, что так называемый «суд» фейковой республики днр * , который «приговорил» трех иностранных бойцов к смертной казни, не имеет никакой силы. В Британии считают такой приговор нелегитимным и осуждают его.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс.

Она категорически осудила приговор гражданам Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские марионетки на оккупированном востоке Украины. Министр подчеркнула, что они являются военнопленными и не могут быть казнены.

Трасс отметила, что Британия продолжает работать над их освобождением.

Ранее сегодня, 9 июня, фейковый «суд» боевиков «днр» «приговорил» к смертной казни трех иностранных бойцов, двоих британцев и одного марокканца. Они боролись с оккупационными войсками рф на стороне Украины.

Отметим также, что иностранные бойцы, воевавшие на стороне ВСУ, являются военнопленными. Казнь военнопленных считается военным преступлением, нарушающим Женевскую конвенцию.

Отметим также, что ранее президент Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.