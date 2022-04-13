МИД Турции: Анкара хочет устойчивых отношений с Израилем

Министр иностранных дел Турции сообщил, что развитие отношений между его страной и Израилем зависит не от двухсторонних связей, а от политики Израиля в отношении палестинцев.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара стремится к «устойчивым отношениям» с Израилем, но эти отношения зависят от политики Израиля в отношении палестинцев.

«Мы стремимся к установлению устойчивых отношений», — сказал Мевлют Чавушоглу, выступая перед израильскими журналистами в Анкаре в министерстве иностранных дел Турции. «С 1949 года в наших отношениях были взлеты и падения. Я могу сказать вам, что они были вызваны нарушениями прав палестинцев, а не проблемами в наших двусторонних отношениях».

«Мы ожидаем от израильской стороны соблюдения международного права по палестинскому вопросу для устойчивых отношений», — подчеркивает он.

Журналисты находятся в Турции в рамках трехдневной поездки, полностью финансируемой Управлением коммуникаций, которое является частью офиса президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Чавушоглу подчеркнул, что у Израиля и Турции есть общие интересы, и что Турция «готова развивать двустороннее сотрудничество и региональный диалог на основе позитивной повестки дня». Он указал на потенциал сотрудничества в области энергетики, торговли, инвестиций, науки и технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

«Сейчас в наших отношениях наблюдается новый импульс», — говорит министр иностранных дел, указывая на мартовский визит президента Ицхака Герцога и ноябрьский телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и Эрдоганом.

«Президент Эрдоган подтвердил нашу поддержку решения о двух государствах», — говорит Чавушоглу. «Он выразил наши ожидания по Палестине во время визита президента Герцога… Это была очень откровенная встреча».

Курсор ранее писал, что в Турции заявили, что строительство газопровода с Израилем невозможно в ближайшее время. Потенциальный проект газопровода между Турцией и Израилем в краткосрочной перспективе невозможен, и создание альтернативной системы для снижения газовой зависимости от россии не произойдет быстро, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.