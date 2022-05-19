Минфин призвал повысить зарплату учителям и изменить график отпусков

«Образование находится на вершине нашего списка приоритетов, и поэтому мы намерены инвестировать в учителей и в систему образования», — заявил Либерман.

Министр финансов Авигдор Либерман призвал инвестировать большие суммы денег в профессию учителя.

«Повышение заработной платы учителей, особенно начинающих и отличных учителей, — это то, что необходимо и важно, и отражает признательность и необходимость найти и удержать в системе качественных учителей», — сказал Либерман.

«В то же время, родители и экономика также важны для нас, и поэтому повышение зарплаты учителей должно сопровождаться адаптацией графика каникул учеников к каникулам родителей, а также расширением полномочий и гибкости директоров школ».

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети. В последние недели Иерусалим превратился в пороховую бочку. Палестинские арабы столкнулись с полицией на Храмовой горе, когда праздники Рамадан и Песах привлекли тысячи людей к святым местам.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате. Инициативы Авраама, которые отслеживают и проводят кампании против насилия в арабском сообществе, заявили, что в 2021 году в результате насилия и преступлений было убито 125 арабов — рекорд за все время.