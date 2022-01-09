Министр по делам диаспоры Нахман Шай: Ешиву Хомеш нужно оставить нетронутой

Нахман Шай заявил, что хотя само поселение Хомеш нужно эвакуировать, ешиву на территории трогать не стоит.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай в субботу ответил на высказывания заместителя министра экономики Яира Голана, который назвал жителей поселения Хомеш «недолюдьми».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Шай, выступая на культурном мероприятии, организованном журналисткой Лиат Регев, удивил Регев и участников, сказав, что, по его мнению, ешиву в Хомеше следует оставить нетронутой, и добавил, что он также сказал это раввину Мордехаю Диментману, отцу Иегуды Диментмана, убитого во время недавней перестрелки в Хомеше.

«Он рассказал мне о своей семье», — сказал Шай о своем разговоре с раввином Мордехаем Диментманом. «Он сказал, что все разбросаны по всей стране, от Маалота на севере до юга, в том числе в Иудее и Самарии. Его сын не был недочеловеком, он был парнем, который верил в свой путь. Он попросил меня не эвакуировать Хомеш, я сказал ему, что могу передать просьбу, чтобы это произошло, но хотя Хомеш должен быть эвакуирован, ешива должна быть оставлена в покое. Ешива — это святое место, и если вы входите в нее утром и выходите вечером, не живете там и не превратили ее в место проживания, то там должна быть ешива. Это не меняет того принципа, что Хомеш был эвакуирован. Он не будет заселен».

Курсор ранее писал, что поселенцам в ешиве Хомеша отключили свет. Также в сети показали видео, снятое в ешиве. На нем можно увидеть учеников, которые действительно вынуждены использовать свечи для того, чтобы читать.

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