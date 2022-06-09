Министры Израиля заявляют о готовности защищать морскую газовую платформу

В совместном заявлении министры иностранных дел, обороны и энергетики Израиля назвали Кариш «стратегическим активом», который «расположен на израильской территории».

Израильские официальные лица в среду заявили о своей приверженности защите морских газовых активов страны и призвали Ливан продвигать переговоры по урегулированию давнего морского пограничного спора между двумя странами, после эскалации риторики со стороны Бейрута.

Напряженная ситуация сложилась вокруг месторождения Кариш, которое, по словам Израиля, находится в его исключительной экономической зоне. Ливан утверждает, что оно находится на спорной территории, а его президент и премьер-министр предостерегают Израиль от операций в этом районе.

В совместном заявлении министры иностранных дел, обороны и энергетики Израиля назвали Кариш «стратегическим активом», который «расположен на израильской территории, в нескольких километрах к югу от района, по которому ведутся переговоры» между Израилем и Ливаном.

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