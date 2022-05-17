СМИ: Лапид работает над спасением Ben & Jerry’s в Израиле

Ben & Jerry’s и ее материнская компания Unilever Global решили расторгнуть лицензионное соглашение в Израиле в знак протеста против поселений в Иудее и Самарии. Однако стало известно, что Лапид в данный момент работает над тем, чтобы вернуть продукцию бренда в Израиль.

Министр иностранных дел Яир Лапид работает над секретным планом, чтобы позволить компании Ben & Jerry’s Israel продолжать продавать мороженое по всей стране.

Об этом сообщила во вторник газета The Jerusalem Post.

Лицензиат Ben & Jerry’s Israel Ави Зингер борется с Ben & Jerry’s в США и ее материнской компанией Unilever Global за решение расторгнуть лицензионное соглашение в Израиле из-за его отказа нарушить израильский закон и прекратить продажи через границу до 1967 года. Борьба ведется на многочисленных дипломатических, юридических и законодательных фронтах.

«По этому вопросу происходят события, о которых мы не можем говорить в данный момент», — сказали высокопоставленные источники, близкие к Лапиду. «Мы надеемся, что картина скоро прояснится».

Министр юстиции Гидеон Саар в феврале сделал шаг, который позволил Израилю принять меры против Ben & Jerry’s в США и Unilever Global. В координации с министром финансов Авигдором Либерманом Саар санкционировал антибойкот против компаний, которые наносят ущерб Израилю.

«Государство Израиль должно бороться с попытками бойкотировать нас, которые являются частью более широкой стратегии делегитимизации еврейского государства», — сказал тогда Саар.

Курсор ранее писал, что Лапид поздравил нового лидера ОАЭ с избранием на пост президента. Глава МИД передал официальные поздравления с избранием на президентский пост новому шейху Абу-Даби и выразил надежду, что он продолжит политику ориентирования Ближнего Востока на мир и сотрудничество.