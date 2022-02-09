Моше Гафни призывает израильтян не сдавать кровь в MDA

«MDA, dы действуете не так, как должна действовать правительственная организация», — сказал депутат Моше Гафни, призвав израильтян бойкотировать банк крови MDA.

Депутат Моше Гафни, возглавляющий в Кнессете партию «Яадут а-Тора«, во вторник выразил поддержку тем, кто отказывается сдавать кровь в банк крови «Маген Давид Адом» (MDA).

Об этом пишет Arutz Sheva.

На заседании комиссии Кнессета по здравоохранению Гафни сказал: «Сегодня мы живем в обществе, которое…. изменит не только формы для сдачи крови, но и все остальное, включая удостоверения личности… для того, чтобы получить легитимность этих вещей».

«Люди придут, и я в том числе, чтобы сказать: «Не сдавайте кровь в MDA. Сдавайте кровь в больницу Бейлинсон — там в бланках написано «отец» и «мать»».

Обращаясь к MDA, он сказал: «Вы действуете не так, как должна действовать правительственная организация».

Несколько месяцев назад MDA изменила свои формы для сдачи крови, заменив слова «мать» и «отец» на «родитель 1» и «родитель 2», что было воспринято как шаг, сделанный в соответствии с повесткой дня ЛГБТ и нормализации однополых браков.

В результате многие ешивы заблокировали пожертвования в пользу MDA до тех пор, пока не будут восстановлены первоначальные формы. И не только они: Солдаты Голани также отказались сдавать кровь, пока не будут восстановлены оригинальные бланки.

Курсор ранее писал, что Моше Гафни заяви: «Нас не беспокоит выживание Нетаниягу». Председатель партии «Яадут а-Тора», депутат Моше Гафни заявил в субботу вечером, что, по его мнению, бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу был неправ, не утвердив государственный бюджет, когда он был премьер-министром.

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