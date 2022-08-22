На захваченной территории Луганской области россияне начали готовить к войне детей

Военные рф* начали подготовку детей к войне на захваченных ими территориях. В частности, на Луганской области несовершеннолетних принимают в «патриотические» кружки и организации, где учат вести боевые действия, чтобы потом отправить их на фронт.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста. Он уверен, что родители этих детей, вероятно, не до конца понимают, что происходит, но ни фактически уже «отпустили» своих детей на войну.

Кроме того, в регионе усилился террор. Жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте от 14 до 18 лет. Их задерживают якобы до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него пойдет на фронт?.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!