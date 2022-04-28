Нахман Шай: Я не получал приглашения на участвие в Марше живых

Впервые за тридцать лет ни один из израильских министров не принял участие в Марше живых в Освенциме. Министр по делам диаспоры разъяснил, что приглашений для участия он не получал.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай не участвовал в состоявшемся в четверг в Польше «Марше живых» только потому, что его офис не получил приглашения, пояснил он в четверг.

«На подобные мероприятия принято официально приглашать министров и депутатов, но после двойного расследования с организаторами парада выяснилось, что никакого официального приглашения в мой офис не поступало», — сказал он.

Курсор ранее писал, что президент Польши примет участие в Марше живых в Освенциме. Анджей Дуда, президент Польши, второй раз за свой срок правления примет участие в ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Освенциме. «Участие президента Дуды отдает дань памяти жертвам Холокоста и послужит четким заявлением против опасности антисемитизма, ненависти, расизма и нетерпимости».

Также сообщалось, что 11 украинских евреев, переживших Холокост, приземлились спецрейсом в Израиле. Накануне Дня Катастрофы 11 переживших Холокост сели на спецрейс беженцев, спасающихся от войны в Украине. Фонд Дружбы помогает перевезти тысячи евреев из Украины в Израиль через соседние страны в рамках совместной операции с Министерством алии и интеграции и Еврейским агентством.