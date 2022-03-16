Наступает самая опасная фаза войны Украины с россией: Волкер назвал причину

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что глава рф владимир путин отчетливо видит, что проигрывает войну в Украине, и удваивает агрессивные действия даже тогда, когда его стратегическая позиция становится слабее.
Об этом он заявил в колонке на УНИАН.
По его мнению, для сдерживания главы рф Запад должен проявить силу и дать возможность гражданам Украины сражаться и выживать, пока не выдохнется вражеское наступление.
По его словам, сейчас Украина вступаем в самую опасную фазу злополучной путинской кампании. США и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией, считает Волкер.
Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.
Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.
В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!