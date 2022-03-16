Наступает самая опасная фаза войны Украины с россией: Волкер назвал причину

Экс-спецпредставитель Государственного департамента США призывает все страны поддержать Украину, чтобы не дать путину реализовать свои цели.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что глава рф владимир путин отчетливо видит, что проигрывает войну в Украине, и удваивает агрессивные действия даже тогда, когда его стратегическая позиция становится слабее.

Об этом он заявил в колонке на УНИАН.

По его мнению, для сдерживания главы рф Запад должен проявить силу и дать возможность гражданам Украины сражаться и выживать, пока не выдохнется вражеское наступление.

По его словам, сейчас Украина вступаем в самую опасную фазу злополучной путинской кампании. США и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией, считает Волкер.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!