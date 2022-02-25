НАТО продолжит поставки оружия Украине

Североатлантический альянс предоставит помощь Украине, Грузии, Молдове и Боснии и Герцеговине.

НАТО продолжит поставки оружия Украине. Поставки будут включать и системы ПВО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита по Украине.

Помимо Украине в планах у НАТО помощь Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине «для продвижения демократических реформ».

Столтенберг также отметил, что вторжение Росси в Украину не укрепит стратегическую безопасность РФ.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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