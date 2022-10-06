Пятые внеочередные выборы: назад или в будущее?

Сегодня весь мир находится в состоянии неопределенности. Многие страны еще не успели оправиться от пандемии, причинившей колоссальный ущерб их экономике, а теперь и война России с Украиной вновь грозит миру большими проблемами – энергетическим кризисом, галопирующей инфляцией, а в ряде стран – и реальным голодом.

Если сравнивать Израиль с другими странами, кажется, что он относительно неплохо преодолевает трудные времена. В международном сравнении с тринадцатью развитыми странами, опубликованном Центральным статистическим бюро, Израиль демонстрирует самый высокий экономический рост.

Экономика растет, безработица снизилась, инфляция намного меньше, чем в Европе и США. Однако у нас есть своя специфическая проблема, которая в будущем может привести к непредсказуемым результатам, а именно политический кризис, который продолжается уже несколько лет. Пятые внеочередные выборы – это уже перебор.

Чтобы продолжить начатые реформы и планировать на несколько лет вперед, необходим серьезный перевес блока партий, входящих в нынешнее правительство. Иначе это грозит нам возвращением в период политического паралича, склок и раздора, политических интриг и дележки бюджета, которые остановят все начатые реформы.

Посмотрим фактам в лицо. «Правительство перемен» смогло утвердить бюджет – впервые за 3 года и инициировало ряд важных реформ, стимулирующих экономику страны сдвинуться с мертвой точки, в которой она застряла. Это стало возможным благодаря нескольким факторам: умению премьер-министра Лапида услышать всех участников, договориться со всеми сторонами, мотивировать всех в коалиции и создать рабочую атмосферу, в которой каждому приходится отвечать за свои действия на пути к целям, декларированным всеми партиями коалиции на выборах.

Дороговизна жизни – это огромная проблема, которая копилась годами, и ее не решить за один день чудесными обещаниями. Но ее можно взять под контроль, постепенно замедлить рост цен и начать снижать их. Это долгий процесс, в котором главное — не принимать поспешных решений, чтобы не стало хуже.

За год работы правительства перемен мы наблюдали рекордный рост экономики в конце 2021 года, снижение дефицита бюджета до нуля и даже его профицит, сокращение безработицы ниже доковидного уровня. Начата реформа импорта и борьба с монополиями, благодаря которой потребительская корзина станет дешевле, объем экспорта увеличился на 21 процент. Улучшились отношения с ЕС и обеими партиями США, заключено множество договоров о сотрудничестве, которые в долгосрочной перспективе тоже могут значительно повлиять на экономику Израиля. В том числе соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое принесет увеличение объема торговли примерно до $ 3 000 000 000 в год.

Цены на жилье за время правления Нетаниягу выросли на 130%! За последний год было утверждено и началось строительство 70 000 квартир — рекордное количество за многие годы, а также запланировано довести темп строительства до 80 000 квартир в год. Конечно, на ценах это отразится только через несколько лет, но это лишь начало.

Многое сделано и в социальной сфере – на 50% увеличено денежное довольствие солдатам, значительно выросли доплата для обеспечения прожиточного минимума для неимущих пожилых людей и пособия для переживших Холокост, разработан план повышения пособий по старости, выделено 200 миллионов шек. на субсидирование электроэнергии для малоимущих слоев населения, на 2,7 миллиардов шекелей увеличены пособия для инвалидов и многое-многое другое.

Все эти реформы были проведены во многом благодаря тому, что политики умели слушать профессионалов, а главное – они пришли, чтобы работать. Качество, кардинально отличающее создателя этой коалиции премьер-министра Яира Лапида от его предшественника, – умение делегировать ответственность, прислушиваться к мнению специалистов. Власть не была сосредоточена в одних руках, и страна не находилась на «ручном управлении», когда любое действие зависит от личных амбиций и интересов премьера. Каждому министру была предоставлена свобода в принятии решений на том участке работы, за который он отвечал, а правительство одобряло те из них, которые отвечали нуждам страны. Яркий пример тому – антитеррористическая операция «Рассвет», проведенная хладнокровно и очень профессионально. Премьер-министр Яир Лапид, доверившись профессионализму армейского руководства, утвердил операцию, основанную на наступательной тактике против террора, чего мы не видели уже много лет. Операция была короткой и достигла своих целей за установленное время.

Сейчас стране грозит возвращение к мертвой точке, в которой она пребывала многие годы, подпитываемая разговорами и пустыми обещаниями Нетаниягу. Оппозиция празднует победу – правые развалили-таки правительство, проголосовав против закона о поселенцах (что само по себе не устает поражать), и готовится вновь ввести в стране режим «ручного управления» вождем. Если это случится, то многие реформы, предпринятые «коалицией перемен», сойдут на нет. Отношения с либеральными странами Запада и странами региона могут быть безнадежно испорчены. Экономика снова окажется в заложниках политической системы – бюджет, принятый «правительством перемен», действует до 2023 года, и что будет потом, никто не знает. В социальной сфере вернется практика уступок тем секторам, которые будут «дружить» с Нетаниягу – в первую очередь, конечно, ультраортодоксам.

Будем надеяться, что та рабочая атмосфера, которая была создана в «правительстве перемен», необратима, и страна не откатится на полтора года назад, в новый политический тупик.

Очевидно, что чем больше станет партия «Еш атид», тем легче ей будет сформировать устойчивую коалицию.

Решать нам с вами.

Автор: Евгений Фридман