Несколько стран Европы выделяют Украине финансовую помощь

Украина получит помощь от Финляндии, Италии, Франции и Чехи. В общей сложности, это сотни миллионов евро.

Несколько европейских государств готовы предоставить Украине на фоне российской агрессии финансовую помощь. В частности, Финляндия предоставляет Украине помощь в размере 15 млн евро.

Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

«Я говорил с президентом Зеленским по телефону. Я сообщил ему о почти 15 миллионах евро помощи, которую Финляндия предоставляет Украине», — написал он в Twitter.

В свою очередь глава МИД Италии Марио Драги заявил, что правительство готово выделить 110 млн евро на поддержку «населения и экономики Украины в областях, которые будут согласованы с киевскими властями».

О выделении 300 млн евро финансовой помощи Украине накануне сообщила Франция.

По словам главы правительства страны Петра Фиалы, Прага собирается выделить украинским властям примерно 12,1 млн евро.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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