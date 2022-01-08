Нетаниягу встретился с членом парламента, у которого обнаружили COVID-19

Лидер оппозиции в среду провел встречу с Хаим Кацем в своём офисе.

Депутаты «Ликуда» Хаим Кац и Этти Атия и депутат «ШАС» Йоав Бен цур в субботу получили положительный результат на коронавирус.

Об этом пишет JPost.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу проводил встречу с Кацем в среду днем ​​в офисе Нетаниягу в Кнессете. По словам источника, присутствовавшего на встрече, они были в масках.

На встрече также присутствовал член Ликуда Давид Битан, который год назад чуть не умер от COVID-19.

Кац, который будет находиться на карантине после положительного теста ПЦР, по слухам, чувствует себя хорошо.

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