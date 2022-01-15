Нидерланды и Дания объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дания и Нидерланды присоединяются к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом пишет Интерфакс.

Было отмечено, что Нидерланды не направят правительственную делегацию в Пекин, поскольку Китай принял решение не допускать иностранных зрителей на игры.

Дания решила бойкотировать Игры в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. США, Япония, Великобритания и Канада также приняли аналогичные решения.

Курсор ранее сообщал, что Великобритания и Канада присоединились к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Канада присоединилась к Австралии и Великобритании в дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, возглавляемом Соединенными Штатами, заявив, что важно послать четкий сигнал по поводу ситуации с правами человека в Китае.

Курсор ранее писал, что Америка объявляет бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, но отправляет спортсменов. «Администрация Байдена не будет посылать любое дипломатическое или официальное представительство в Пекин на зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в КНР из-за геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека,» заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

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