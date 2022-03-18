Британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину

Вторжение путинских войск застопорилось на всех фронтах, россия несет чудовищные потери. При этом в самой стране продолжают врать об успешной спецоперации.

Росси не может взять ни одного крупного украинского города, вторжение провалилось и что делать дальше солдаты рф* не знают. Армия рф не может продвинуться ни по одному из направлений.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британской разведки.

Как свидетельствует обзор Минобороны Британии, войска рф достигли «минимального прогресса» на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Отмечается, что армия рф «продолжает нести большие потери», а вторжение «в основном застопорилось на всех фронтах».

Украинскую оборону в Британии назвали «стойкой и хорошо скоординированной», в связи с чем большинство территории остается в руках Украины.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!