Новый парламент Ирака провел свое первое заседание

Новый парламент Ирака провел свое первое заседание, почти через три месяца после того, как иракцы проголосовали на всеобщих выборах, результаты которых оспаривались влиятельными фракциями, поддерживаемыми Ираном.

Об этом пишет Times Of Israel.

Заседание открывает длительный период политической борьбы между соперничающими группировками за выбор нового президента и премьер-министра.

Как лидер крупнейшего блока, шиитский священник Муктада аль-Садр, запомнившийся тем, что возглавил повстанческое движение против американских войск после вторжения 2003 года — имеет преимущество в выборе нового премьер-министра. Но ему придется справляться с напряженностью в отношениях с конкурирующими шиитскими группами, которые продолжают отвергать результаты выборов и требуют права голоса в процессе формирования правительства.

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