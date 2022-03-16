Обнародованы имена пилотов рф, обстреливавших города Украины

В позорном списке, который теперь могут увидеть все, военные рф из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (часть 41495) из Брянской области.

Украинская разведка опубликовала список российских пилотов, которые обстреливали мирные города. Их имена попали в сеть и теперь они будут известны не только судебным инстанциям, но и простым людям, в том числе их знакомым — как в рф* , так и в других странах.

Об этом сообщили на сайте Главного управления разведки МО Украины.

В списке – военные рф из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (часть 41495) села сеща брянской области, — сообщили в ведомстве.

Представители Главного управления разведки отметили, что всего обнародованы 416 имен. Их имена можно посмотреть по ссылке.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!