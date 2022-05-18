Омер Бар-Лев одобрил Марш флага в Мусульманском квартале Иерусалима

В конце этого месяца в Иерусалиме пройдет Марш флага, который призван отпраздновать объединение города в 1967 году. Однако во время этого марша в 2021 году начались ракетные обстрелы из Газы.

Скандальный Марш флага, который назвали провокацией, будет разрешен 29 мая и пройдет по обычному маршруту через сердце мусульманского квартала Старого города Иерусалима, объявил министр общественной безопасности Омер Бар-Лев.

Как и в прошлые годы, марш флага в День Иерусалима будет разрешен через Шхемские ворота, по улице Хагай и к Стене Плача, заявил Бар-Лев после встречи с руководством полиции.

Парад, в котором ежегодно принимают участие тысячи молодых людей и активистов правого толка, призван отпраздновать объединение города в 1967 году, но многие считают его укором палестинцам, и вокруг этого события часто возникает напряженность.

В 2021 году ракетный обстрел Иерусалима из Газы произошел как раз в тот момент, когда марш приближался к Шхемским воротам, положив начало 11 дням интенсивных боев.

Аналогичный марш с флагами, запланированный на прошлый месяц на фоне напряженности, связанной с Песахом, Рамаданом и Пасхой, был заблокирован на подходе к Шхемским воротам после того, как организаторы и полиция не смогли согласовать маршрут.

В то время правительственные чиновники оправдывали это ограничение тем, что марш должен был состояться в День Иерусалима.

Курсор ранее писал, что Бар-Лев по ошибке раскрыл секретную информацию о солдате ЦАХАЛа, убитом в Сирии. Бар-Лев по ошибке указал место смерти сержанта Сайерет Маткаль Барака Шараби в интервью радио КАН. В офисе министра признали, что он допустил оплошность, и принесли извинения.