Папа Римский: Обращение с коренным населением Канады было геноцидом

Во время своей поездки Папа извинился за «зло», причиненное коренным общинам в канадских школах-интернатах, куда детей отправляли в рамках политики насильственной ассимиляции.

Папа Римский Франциск в субботу заявил, что обращение с коренными народами в Канаде равносильно геноциду, после шестидневной поездки, в ходе которой он извинился перед жертвами насилия в католических школах.

«Я не произносил это слово (в Канаде), потому что оно не приходило мне в голову. И я попросил прощения за этот процесс, который был геноцидом. Я осудил его», — сказал он журналистам на борту своего самолета, возвращающегося в Рим.

«Забирать детей, менять культуру, менять менталитет, менять традиции, менять расу, скажем так, целую культуру. Да, геноцид — это техническое слово. Но я описал то, что действительно является геноцидом».