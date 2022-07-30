Папа Римский: Обращение с коренным населением Канады было геноцидом

Папа Римский Франциск в субботу заявил, что обращение с коренными народами в Канаде равносильно геноциду, после шестидневной поездки, в ходе которой он извинился перед жертвами насилия в католических школах.
«Я не произносил это слово (в Канаде), потому что оно не приходило мне в голову. И я попросил прощения за этот процесс, который был геноцидом. Я осудил его», — сказал он журналистам на борту своего самолета, возвращающегося в Рим.
«Забирать детей, менять культуру, менять менталитет, менять традиции, менять расу, скажем так, целую культуру. Да, геноцид — это техническое слово. Но я описал то, что действительно является геноцидом».
Курсор ранее писал, что Папа Римский заявил, что хочет поехать в москву на встречу с путиным из-за Украины. Папа Франциск заявил итальянской газете Corriere Della Sera, что патриарх Русской православной церкви Кирилл, который полностью поддерживает войну, «не должен быть прислужником путина».