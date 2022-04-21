Посол Израиля в России: для меня было бы честью провести переговоры Путина и Зеленского в Иерусалиме

Израиль готов принять у себя переговоры между лидерами россии* и Украины о прекращении российского вторжения, заявил в четверг посланник Иерусалима в Москве.
Посол Александр Бен Цви заявил СМИ, что для Израиля будет «большой честью», если глава рф владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Иерусалиме.
Однако он подчеркнул, что согласие на такую встречу зависит от них самих.
«То, что было сделано в Турции, может быть сделано и в нашей стране», — сказал он, отметив переговоры, состоявшиеся между представителями враждующих наций в Стамбуле в прошлом месяце.
Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.
Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.
Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!