Посол Израиля в России: для меня было бы честью провести переговоры Путина и Зеленского в Иерусалиме

Бен Цви высказал предположение, что Израиль может альтернативно принять делегации из Киева и Москвы, в состав которых не входят их лидеры.

Израиль готов принять у себя переговоры между лидерами россии* и Украины о прекращении российского вторжения, заявил в четверг посланник Иерусалима в Москве.

Посол Александр Бен Цви заявил СМИ, что для Израиля будет «большой честью», если глава рф владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Иерусалиме.

Однако он подчеркнул, что согласие на такую встречу зависит от них самих.

«То, что было сделано в Турции, может быть сделано и в нашей стране», — сказал он, отметив переговоры, состоявшиеся между представителями враждующих наций в Стамбуле в прошлом месяце.

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.

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