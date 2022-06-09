Посол Великобритании: Отношения между нашими странами в прекрасном состоянии

Королева стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей в честь 70-летия службы.
Об этом сообщает Israel National News.
Посол Великобритании в израиле Нил Уиган сказал: «Королева находится на троне уже 70 лет — славное достижение. Королева Елизавета — необыкновенная женщина, посвятившая всю свою жизнь служению своей стране и народу».
«Для меня большая честь служить ее послом в такое прекрасное время для двусторонних отношений между Великобританией и Израилем. Я не преувеличиваю, когда говорю, что наши отношения находятся в самом лучшем состоянии, чем когда-либо».
На церемонии квартет Израильского камерного оркестра исполнил песни Эда Ширана и Адель, а гостям были поданы фирменные королевские блюда.
Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил королеву с особым событием в видеозаписи приветствия, после чего министр внутренних дел Айелет Шакед произнесла программную речь и тост за королеву.
Среди гостей были лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу и его жена Сара Нетаниягу, а также израильские министры, правительственные чиновники, высокопоставленные деятели израильской торговли, экономики, дипломатии и общества, а также 750 друзей и знакомых посольства.
Курсор писал ранее, что королева Елизавета II была в шаге от смерти: ее самолет попал в шторм.