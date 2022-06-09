Посол Великобритании: Отношения между нашими странами в прекрасном состоянии

В среду в резиденции посла Великобритании в Рамат-Гане состоялась традиционная вечеринка по случаю дня рождения королевы, посвященная 70-летию Ее Величества королевы Елизаветы на престоле.

Королева стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей в честь 70-летия службы.

Об этом сообщает Israel National News.

Посол Великобритании в израиле Нил Уиган сказал: «Королева находится на троне уже 70 лет — славное достижение. Королева Елизавета — необыкновенная женщина, посвятившая всю свою жизнь служению своей стране и народу».

«Для меня большая честь служить ее послом в такое прекрасное время для двусторонних отношений между Великобританией и Израилем. Я не преувеличиваю, когда говорю, что наши отношения находятся в самом лучшем состоянии, чем когда-либо».

На церемонии квартет Израильского камерного оркестра исполнил песни Эда Ширана и Адель, а гостям были поданы фирменные королевские блюда.

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил королеву с особым событием в видеозаписи приветствия, после чего министр внутренних дел Айелет Шакед произнесла программную речь и тост за королеву.

Среди гостей были лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу и его жена Сара Нетаниягу, а также израильские министры, правительственные чиновники, высокопоставленные деятели израильской торговли, экономики, дипломатии и общества, а также 750 друзей и знакомых посольства.

Курсор писал ранее, что королева Елизавета II была в шаге от смерти: ее самолет попал в шторм.