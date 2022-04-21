Премьер-министры Испании и Дании посетят Киев

Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен посетят столицу Украины Киев в четверг, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, сообщили их соответствующие офисы.
Санчес уже прибыл в Киев, говорится в заявлении его офиса. Неизвестно, прибыл ли уже премьер-министр Дании Фредериксен.
Стороны обсудят дальнейшую поддержку украинцев и преследование «военных преступлений и нарушений прав человека», говорится в заявлении премьер-министра Дании.
Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.
Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.
Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!