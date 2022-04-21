Премьер-министры Испании и Дании посетят Киев

Лидеры стран обсудят дальнейшую поддержку украинцев и преследование «военных преступлений и нарушений прав человека», говорится в заявлении премьер-министра Дании.

Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен посетят столицу Украины Киев в четверг, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, сообщили их соответствующие офисы.

Санчес уже прибыл в Киев, говорится в заявлении его офиса. Неизвестно, прибыл ли уже премьер-министр Дании Фредериксен.

Стороны обсудят дальнейшую поддержку украинцев и преследование «военных преступлений и нарушений прав человека», говорится в заявлении премьер-министра Дании.

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