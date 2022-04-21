Премьер-министры Испании и Дании посетят Киев

10:13, Вчера
Политика, Мировые новости
Флаг Украины фото
Фото: depositphotos.com

Лидеры стран обсудят дальнейшую поддержку украинцев и преследование «военных преступлений и нарушений прав человека», говорится в заявлении премьер-министра Дании.

Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен посетят столицу Украины Киев в четверг, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, сообщили их соответствующие офисы.

Санчес уже прибыл в Киев, говорится в заявлении его офиса. Неизвестно, прибыл ли уже премьер-министр Дании Фредериксен.

Стороны обсудят дальнейшую поддержку украинцев и преследование «военных преступлений и нарушений прав человека», говорится в заявлении премьер-министра Дании.

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.

Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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