Президент Герцог встретился с выпускниками программы Векснера

Герцог высоко оценил программу и ее вклад в государственную службу. «Быть ​​государственным служащим — это кульминация успешной карьеры благодаря тому чувству смысла, которое ее сопровождает».

В воскресенье президент Ицхак Герцог встретился с руководством программы Векснера, а также с ее выпускниками в резиденции президента в Иерусалиме.

Герцог стремится улучшить сектор государственной службы в Израиле и с этой целью встретился с 46 выпускниками программы Векснера, занимающими видные посты в сфере безопасности и государственной службы.

Выпускники только недавно вернулись с курса обучения в Школе государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете.

Среди выпускников были высокопоставленные сотрудники ЦАХАЛа, служб безопасности и разведки, системы правосудия, здравоохранения, а также местных органов власти и государственных учреждений.

На встрече присутствовали президент программы Элька Абрамсон, председатель консультативного совета программы в Израиле генерал-майор (в отставке) Идо Нехуштан и генеральный директор Раанан Авиталь.

«Выпускники программы являются основой сектора государственной службы в Израиле, они — наша гордость и радость», — сказал Раанан Авиталь, генеральный директор программы.

Герцог высоко оценил программу и ее вклад в развитие государственной службы. «Быть государственным служащим — это вершина полноценной карьеры из-за чувства смысла, которое сопровождает ее, я очень верю в государственную службу и постоянно поражаюсь тем качествам, которые накапливаются из поколения в поколение», — сказал он.

«Программа Векснера дает участникам три важные вещи — знакомство со всеми другими ролями на государственной службе и понимание их внутренних махинаций, качество и целостность государственной службы и знакомство с еврейским народом за рубежом, углубляя связь с диаспорой», — добавил он.

Курсор ранее писал, что президент Герцог выступил на экономическом форуме в Давосе. Свою речь на Давосском форуме Герцог посвятил Ближнему Востоку, который должен стать альянсом дружественных стран, совместно обеспечивающих стабильный рост региона.