Президент Ирана: Мы абсолютно серьезно относимся к ядерным переговорам

Ибрагим Раиси заявил, что его народ имеет право на отмену санкций.

Иран «абсолютно серьезно» относится к ядерным переговорам, которые должны возобновиться в конце этого месяца, сказал президент страны Ибрагим Раиси своему российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре во вторник.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Исламская Республика Иран абсолютно серьезно относится к переговорам, и мы так же серьезно относимся к правам нашего народа на отмену санкций», — сказал Раиси, согласно заявлению, опубликованному на сайте президента.

Согласно заявлению Кремля, Путин выразил надежду, что «переговоры, запланированные на конец ноября, будут конструктивными».

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами, в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Предыдущее правительство Ирана, возглавляемое бывшим президентом Хасаном Рухани, вело непрямые переговоры с администрацией Байдена о возвращении к соглашению.

Переговоры были прерваны 20 июня, через два дня после победы Ибрагима Раиси на президентских выборах в Иране.

Курсор также писал, что Иран призывает к серьезному подходу к ядерным переговорам. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в субботу призвал обе стороны к «серьезному» подходу на предстоящих ядерных переговорах.

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