Либерман признал, что у коалиции есть внутренние проблемы

Либерман заявил, что он изначально знал, что внутри коалиции будут споры, но считает, что правительство будет продолжать функционировать.

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман во вторник утром признал, что коалиционное правительство сталкивается с «проблемами» из-за внутренних разногласий, но настаивает на том, что правительство будет продолжать функционировать.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Выступая на радиостанции 103FM, Либерман ответил на вопросы, касающиеся ультиматума Объединенного арабского списка, требующего, чтобы правительство помогло принять так называемый «Закон об электричестве», который подключит незаконные арабские дома к инфраструктуре электроснабжения, иначе РААМ будет бойкотировать голоса в Кнессете, что лишит правительство большинства.

«Было ясно, что в коалиции будут проблемы, но в конце концов правительство функционирует. Проблемы, похоже, будут продолжаться, потому что коалиция «узкая», и в ней много разногласий по поводу основной идеологии».

Но, продолжил Либерман, «коалиция выживет, независимо от того, нужно ли нам вступать в войну против ХАМАСа или нет. Нас не беспокоят опасения по поводу единства коалиции; это не является проблемой при обсуждении безопасности израильских граждан».

Далее Либерман возложил вину за продолжающийся рост цен на жилье на правительство Нетаниягу.

«Это наследство, которое мы получили. Это правительство было создано в июне этого года, и для того, чтобы удовлетворить спрос, стране необходимо строить не менее 60 тысяч домов каждый год, но в прошлом году мы построили только 48 тысяч».

Курсор также писал, что депутат Ликуда заявил, что роспуск правительства с Ганцем был ошибкой. Депутат Давид Битан (Ликуд) заявил в воскресенье утром, что было ошибкой для партии Ликуд вступить в конфликт с министром обороны Бенни Ганцем и распустить правительство, которое было сформировано в прошлом году с «бело-голубой» партией Ганца.

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