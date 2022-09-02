Путин собирает силы для нового наступления в Украине

Сейчас российский диктатор выжидает, но от своих планов по захвату украину он не отказался

Российский диктатор путин, как и ранее настроен на захват Украины. Это подтверждают новые заявления президента рф о ликвидации «антироссийского анклава». Такие постулаты. вероятно, должны создать информационные условия для подготовки нового наступления осенью и зимой.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Путин накануне заявил, что целью «специальной военной операции» является ликвидация формирующегося на Украине «антироссийского анклава», который представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству. Аналогичным образом он использовал концепцию «антироссийских настроений» в своем выступлении 24 февраля, объявив о «спецоперации», отметили военные аналитики.

Эксперты отмечают, что судя по опубликованным в СМИ кадрам, российские силы продолжают перебрасывать военные конвои на юг Украины. По их мнению, эти российские развертывания, вероятно, предназначены для создания условий для пересмотренной операции по захвату Донецкой области, но маловероятно, что российские силы добьются прогресса.

Тем временем оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что российского главу ждет крах. Но при этом путин не подпишет пакт о капитуляции, потому что у него есть ядерное оружие. Правда, это его не убережет от своеобразного Нюрнбергского процесса. «Путина свергнут свои же, как минимум, и это произойдет в обозримом будущем. У них нет другого варианта», — отметил он.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!