Российский президент выступил перед журналистами и решил провести «урок истории» рассказав о том, что Петр I не захватывал шведские территории, а «возвращал» их.

Российский лидер владимир путин* в ходе своего выступления заявил о том, что Петр I якобы возвращал и укреплял территории, а значит и на его современную долю выпала та же участь.

Путин, по всей видимости, намерен и дальше захватывать территории чужих стран под лозунгом «возврат своего».

Интересно, что в ходе этого же выступления лидер рф заявил, что «через 10 лет россия будет жить лучше».

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!