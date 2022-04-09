Путин живет в реалиях прошлых столетий и разрушает будущее россии – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подверг резкой критике российского президента путина*, который ведет себя не как современный лидер. Это очевидно всем, как и тот факт, что он отбрасывает свою страну на десятки лет назад.

Об этом он сказал на митинге в поддержку кандидата от Социал-демократической партии в городе Любек.

Он отметил, что очевиден месседж, который отправил президент россии путин Европе и миру. Это послание звучит так: «право больше ничего не значит; когда у меня есть сила и мощь, я нарушу право, чтобы добиться своих целей, которые нам известны с XIX, XVIII, XVII и других столетий», заявил Шольц.

Он также заявил о поддержке Германией Украины, в том числе оружием. С 2014 года ФРГ является вторым наибольшим донором для Украины, напомнил Шольц и добавил, что сейчас Германия поддерживает ее по-новому – помогает украинцам защищаться. Он также обратился к путину с призывом немедленно прекратить войну и подумать о том, что он «разрушает будущее своей страны».

Напомним, Курсор сообщал, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.