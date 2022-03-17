РФ дезинформирует население о «непобедимости» своих войск

Войска рф продолжают пытаться захватить Украину, но не продвигаются ни по одному из направлений. Тем временем кремль все равно пытается удержать иллюзию о непобедимости своих войск.

В Генштабе Вооруженных сил Укрины рассказывают, что войска рф* продолжают наступательную операцию против Украины. При этом все попытки пропутинских войск безуспешны.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Чтобы ограничить действия ВСУ, противник блокирует населенные пунктов к северу от Киева, войска рф также наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где активные боевые действия не ведутся.

При этом российский враг безуспешно и с потерями пытался овладеть рубежами, которые заняли ВСУ.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил. При этом он продолжает готовиться к наступлению, чтобы заблокировать Киева с северо-востока.

На Слобожанском направлении ВСУ отбили попытки противника наступать в районе города Изюм. В этом регионе россияне усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

Продолжается штурм Мариуполя, а на Криворожском направлении войска рф взяли под контроль населенный пункт Малая Шестерня. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.

На этом достижения путинской армии заканчиваются, ни одного крупного города взять они не могут, ни на одном направлении не продвигаются. Миф о «второй армии» мира, который так долго создавал кремль, рушится.

Поражение войск рф очевидно для всего мира, но власти рф все еще пытаются удержать «картинку» хотя бы для своих граждан. Как сообщают военные ВСУ, противник также пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территориях, так и на собственное население с целью формирования мифа о «непобедимости» вс рф», однако все безуспешно.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты намерены превратить Херсон в подобие ДНР.

Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!