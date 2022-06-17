Рф пытаются покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров – британская разведка

Богатые люди рф, в отличие от простого народа, не поддерживают войну, ведь она мешает им строить бизнес и фактически уже сделала россию страной-изгоем. Чтобы избежать последствий санкций, миллионеры ищут способ покинуть рф.

Около 15 тысяч долларовых миллионеров в настоящее время ищут возможность покинуть рф*. Если такой отток случится, то это станет очередным ударом по экономике страны, который она понесет из-за вторжения в Украину.

Об этом информирует британская разведка в свежем отчете на официальном аккаунте в Twitter.

По их данным, мотивы миллионеров, всей вероятности, включают как личное несогласие с вторжением, так и желание избежать финансовых последствий санкций, введенных против россии. Если этот отток продолжится,это станет еще одним ударом по рф и приблизит полный крах страны, а не только ее экономики. В конечном итоге, это приведет к тому, что беднее население рф, которого большинство, станет еще беднее.

В отчете также сказано, что рф в ускоренном темпе превращается в авторитарную страну. Недавно в госдуме начали рассматривать введение 20-летнего срока заключения для граждан, которые воюют против россии. А это серьезный звонок.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!