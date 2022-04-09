Рф с начала вторжения потеряла до 20% боевой мощи — Пентагон

В ходе войны с Украиной армия рф* не добилась ни одной поставленной цели. При этом российские захватчики потеряли от 15 до 20% боевой мощи с момента полномасштабного вторжения. Некоторые подразделения утратили способность проводить наступательные действия, констатируют.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, многие подразделения российской армии, которые недавно отступили из-под Киева, исчерпали свои ресурсы. Их боевая полезность сомнительна, зато их все еще могут использовать как пушечное мясо.

В то же время он сообщил, что рф начала проводить мобилизацию некоторых резервистов. Вероятно, агрессор рассчитывает собрать и отправить в Украину еще около 60 000 солдат. Однако, уровень их подготовки и моральный дух вызывают большие сомнения.

Курсор сообщал, что в США объяснили, почему путин решил увести войска из Киевской и Черниговской областей Украины.

Еще напомним, что глава ЕС заявил, что блок введет новый санкции против россии.