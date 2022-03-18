Российские оккупанты стремятся лишить украинцев связи

Российские оккупанты пытаются атаковать все сети и коммуникации, в том числе, чтобы лишить украинцев связи между собой. Но пока и с этой задачей путинские войска справиться не могут.

Армия рф* не может взять ни одного крупного города и всячески позорит и унижает себя мародерством и мелкими кражами. Очевидно, вто вторжение провалилось, но солдаты путина не оставляют попыток хотя бы нанести украинцам психологический урон. Так, сейчас они стремятся лишить их связи – это еще одна информационно-психологическая операция, которую проводит враг с целью посеять панику и распространить дезинформацию.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Все это нужно врагу для того, чтобы скрыть информацию о позорном поражении, которое Вооруженные силы Украины наносят оккупантам, констатируют в службе. Враг совершает диверсии на объектах телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляет авиаракетные удары и использует средства радиоэлектронной борьбы.

Украинские операторы и провайдеры всеми возможными силами и средствами продолжают обеспечение украинцев связью. Сейчас в Украине работает национальный роуминг, который позволяет украинцам подключаться к сетям другого оператора, если сеть своего оператора не работает. Потому войска рф не могут достичь даже этого.

Ранее Курсор писал, что ООН проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!