Российские войска обстреливают больницы в украинских регионах — Ляшко

Обстрел больниц — прямое нарушение Женевской конвенции. Но россияне, похоже, верят в свою полную безнаказанность.

Российские войска обстреливают украинские больницы, что является прямым нарушением Женевской конвенции.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на странице в Facebook.

«Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права», — отметил Ляшко.

Он также сообщил, что больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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