Российский журналист раскрыл правду о терроре украинского Мариуполя

Российский журналист Александр Невзоров глядя на то, как рф* со всех каналов распространяет ложь о «спецоперации» написал пост, в котором рассказал правду о войне в Украине и призвал других не бояться высказывать свое мнение.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, несколько недель росСМИ рассказывали россиянам об «успехах» их армии на войне с Украиной, скрывая то, что происходит на самом деле. А о масштабных потерях пропагандисты и вовсе не упоминали. Выступить со словами правды решались очень немногие.

Сейчас в Мариуполе происходит терроризм, признал он. Амия рф скинула огромную бомбу на Драматический театр, где прятались более тысячи мирных жителей. При этом на всех источниках в рф говорили: «Холл театра полностью забит мирными жителями, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов».

Невзоров подчеркнул, что думающие люди могут посмотреть в интернете десятки фотографий с воздуха, где написано «Здесь дети». Но если и предположить, что там был «Азов», разве стоило убивать сотни мирных людей, чтобы ликвидировать десяток бойцов?

Невзоров призвал не молчать, заявив, что только смелые и откровенные заявления его коллег из СМИ смогут сломать «хребет российской пропаганды» и открыть глаза людям.

Ранее Курсор писал, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!