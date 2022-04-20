Россия использует позицию по палестинцам, чтобы отомстить Израилю за позицию по Украине

Израильский дипломат заявил, что россия мстит Израилю за помощь Украине и осуждение российской агрессии. «Мы не думали, что русские будут удовлетворены нашей позицией по Украине. Мы также не удовлетворены их нападением на суверенное государство».

Высокопоставленный представитель израильской дипломатии утверждает, что россия* занимает позицию по недавним беспорядкам в Иерусалиме, весьма критичную по отношению к Израилю, в качестве ответной меры за позицию последнего в отношении Украины.

«Россия недовольна нашей позицией по Украине, поэтому она выступает против нас на палестинском фронте», — заявил чиновник на брифинге с израильскими журналистами.

Затем чиновник пояснил, что позиция россии в отношении палестинцев на самом деле соответствует ее принципам на протяжении многих лет, но он отмечает, что кремлевский отчет о разговоре президента владимира путина с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в начале этой недели не содержал осуждения действий Израиля на Храмовой горе, как ожидала Рамалла.

«Мы не думали, что русские будут удовлетворены нашей позицией по Украине. Мы также не удовлетворены их нападением на суверенное государство», — сказал чиновник, добавив, что Израиль будет продолжать свою политику в отношении Украины, которая стремится сбалансировать необходимость согласования с западным миром с интересами безопасности в Сирии, где Израиль уже давно пользуется «зеленым светом» москвы для атак на иранских ставленников из контролируемого россией воздушного пространства.

Курсор ранее писал, что путин обсудил с Махмудом Аббасом ситуацию в Украине. В понедельник лидер рф* владимир путин провел телефонный разговор с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, в ходе которого обсудил напряженность в Иерусалиме и переговоры между россией и Украиной.