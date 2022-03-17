Россию ждет рост инфляции и безработицы: путин официально предупредил сограждан

Глава рф* владимир путин заявил, что россию ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, которые приведут к росту безработицы и инфляции.
Об этом он сказал на совещании о поддержке регионов.
Путин отметил, что задача властей минимизировать эти последствия.
Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. По мнению путина, это должно привести к снижению цен внутри страны.
Тем временем, международные аналитики считают, что рф не избежать дефолта. В частности, по прогнозам Bloomberg, уже сейчас в россии может быть объявлен дефолт по внешнему долгу в 150 млрд долларов.
Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.
Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.
В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!