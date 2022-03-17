Россию ждет рост инфляции и безработицы: путин официально предупредил сограждан

В ближайшее время россиянам придется забыть о сытой жизни и жить в новых экономических реалиях — при росте цен, уровня безработицы и снижении экспорта.

Глава рф* владимир путин заявил, что россию ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, которые приведут к росту безработицы и инфляции.

Об этом он сказал на совещании о поддержке регионов.

Путин отметил, что задача властей минимизировать эти последствия.

Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. По мнению путина, это должно привести к снижению цен внутри страны.

Тем временем, международные аналитики считают, что рф не избежать дефолта. В частности, по прогнозам Bloomberg, уже сейчас в россии может быть объявлен дефолт по внешнему долгу в 150 млрд долларов.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!